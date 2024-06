TotalEnergies va accueillir près de 50 lycéens sur ses sites lyonnais

Le géant TotalEnergie annonce dégeler, pour la première fois, près de 50 places sur ses sites lyonnais pour les lycéens qui doivent effectuer un stage.

Pour la première fois, près de 50 lycéens lyonnais vont pouvoir effectuer leur stage d'observation chez TotalEnergie cette année. "En tant qu’acteur impliqué dans les domaines de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle, TotalEnergies s’est engagé au niveau national à accueillir 50 stagiaires de seconde", indique l'entreprise dans un communiqué.

Ce stage se déroulera du 17 au 28 juin 2024, et les jeunes seront répartis sur quatre différents sites : 24 lycéens au centre de recherche TotalEnergies de Solaize, 12 à la Direction Régionale TotalEnergies à la Cité Internationale, 6 à la plateforme de raffinage et de pétrochimie de Feyzin, et enfin 6 à la Direction de TotalEnergies Proxy Sud Est.

"Faire découvrir les métiers en lien avec la transition énergétique, et les rendre attractifs pour les nouvelles générations est un enjeu d’avenir" Thierry Dutilloy, directeur régional TotalEnergies Tweet

Parmi ces lycéens, 50% d'entre eux viennent de lycées de la Métropole lyonnaise, 20% par contact (réseau), et 30% viennent de la plate-forme gouvernementale "1 jeune, 1solution".

Thierry Dutilloy, directeur régional TotalEnergies Auvergne-Rhône-Alpes, se réjouit de "faire découvrir les métiers en lien avec la transition énergétique", il poursuit "les rendre attractifs pour les nouvelles générations est un enjeu d’avenir".