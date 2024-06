Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 4e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 4e.

La 4e circonscription est souvent réduite au 6e arrondissement mais elle englobe aussi la partie nord du 3e arrondissement, le quartier de la Préfecture, ainsi qu'un bout du 8e arrondissement (Montchat).

Les neuf candidats de la 4e circonscription

Anne Brugnera (Renaissance)

Yannick Chaumont (RN)

Coralie Laurent (Lutte ouvrière)

Sandrine Runel (PS / Front Populaire)

Tristan Jego (NPA)

Julien Quevy (Parti Equinoxe)

Juliette Vel (sans étiquette)

Romain Billard (LR)

Armande Torrent (Reconquête)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 14,4%

Renaissance : 18,1 %

Parti socialiste : 17,3%

Les Républicains : 12,1%

LFI : 13,6%

Reconquête : 6,9%

Les Écologistes : 9,3%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Anne Brugnera (Ren) : 34,1%

Benjamin Badouard (Nupes) : 31,7%

Pascal Blache (LR) : 16,5%

Véronique Coulais(RN) : 7,2%

Second tour des élections législatives 2022 :

Anne Brugnera (Ren) : 59,4%

Benjamin Badouard (Nupes) : 40,6%

La 4e circonscription n'a jamais connu de députés de gauche depuis 1958. Ancien port d'attache de Raymond Barre, elle a ensuite servi de piste d'atterrissage à Dominique Perben dans sa tentative, infructueuse de conquête de Lyon. Elle est aujourd'hui la circonscription lyonnaise la plus favorable à la majorité présdientielle, appellation en voie d'extinction. Anne Brugnera, ancienne socialiste, en est la députée depuis 2017 et aborde le scrutin en ballottage favorable. La liste Renaissance est arrivée en tête dans la 4e circonscription aux européennes, un classement inédit dans le Rhône. Le Rassemblement national n'ayant obtenu que 14% des scrutins pourrait ne pas réussir à se maintenir au second tour. Comme en 2022, on s'achemine donc vers un duel entre Renaissance et la version 2.0 de la Nupes. Le bon score de Raphaël Glucksmann a permis aux socialistes de récupérer l'investiture. Sandrine Runel, adjointe aux Solidarités à la Ville de Lyon, représente le Nouveau front populaire. Elle pourrait virer en tête autour de 40% au soir du premier tour mais n'aura aucune réserve de voix en vue du second tour le 7 juillet.

Lire aussi : Carte. Législatives dans le Rhône : les candidats dans votre circonscription