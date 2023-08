Une escort-girl séquestrée par un client à Rillieux-la-Pape

Lundi 7 août, le tribunal de Lyon a condamné un homme de 28 ans à 13 mois de prison ferme pour avoir séquestré chez lui et sous la menace d’un couteau une escort-girl.

Lors de son audience devant le tribunal de Lyon lundi 7 août, le prévenu a nié en bloc les accusations faites par la victime, sans réussir à convaincre la justice. Près de cinq mois après sa sortie de prison, celle-ci l’a condamné à 13 mois de prison ferme, avec un maintien en détention, pour avoir séquestré à son domicile une escort-girl, après qu’elle ait refusé d’avoir un rapport sexuel avec lui, dans la nuit du 3 août, car il était alcoolisé.

D’après la victime, il l’aurait alors menacé avec un couteau, avant de l’enfermer, ce que nie l’accusé. Selon lui, "elle avait juste à pousser le loquet", rapportent nos confrères du Progrès présents à l’audience. Agée de 36 ans, cette femme a fini réussi à sortir du logement situé à Rillieux-la-Pape, avant d’appeler la police. Ces derniers ont ensuite attendu six heures du matin pour enfoncer la porte et interpeller le suspect, qui présentait 15 mentions à son casier judiciaire et terminait une peine sous bracelet électronique.