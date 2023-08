Partiellement fermée peu après Chalon-sur-Saône pendant près de six heures lundi 7 août, l’autoroute A6 est de nouveau ouverte à la circulation mardi 8 août, avec une réduction de chaussée.

Il était près de 14 heures lundi 7 août lorsqu’un poids lourd transportant vingt tonnes de granulés de bois s’est couché sur les trois voies de l’autoroute A6 et la bande d’arrêt d’urgence, entre Chalon-sur-Saône et Beaune. Le camion s’est ensuite enflammé, entraînant une interruption de la circulation pendant près de six heures, celle-ci n’ayant pu reprendre qu’après 20 heures dans le sens Lyon-Paris.

Fin de l'accident sur l'A6 entre Chagny et Demigny, direction Paris. La circulation reprend progressivement son cours normal. pic.twitter.com/tr8k5qhZ35 — Préfet de Saône-et-Loire (@Prefet71) August 7, 2023

Quelques perturbations persistent ce matin

D’après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, le feu pourrait avoir été déclenché par le carburant présent à l’intérieur du réservoir, qui s’est abîmé lors de l’accident. Fort heureusement, celui-ci n’a pas fait de blessé, le chauffeur du camion, de nationalité espagnol ayant pu quitter l’habitacle par ses propres moyens.

Ce mardi matin, des travaux sont encore en cours au niveau du lieu de l’accident, à Demigny. La voie de gauche devrait rester fermée jusqu’à 10 heures.