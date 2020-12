Une enquête interne ouverte par l'EM Lyon après un “blackface”

Selon Mediapart, l'école de commerce lyonnaise a ouvert une enquête interne après qu'un étudiant a réalisé un blackface lors d'une activité organisée par les étudiants eux-mêmes.

L'EM Lyon, la grande école de commerce de la capitale de la gastronomie, n'en finit plus d'accumuler les casseroles. Après l'affaire du fichage des étudiantes (lire ici) et les polémiques créées par différentes versions du guide le Petit Paumé (lire ici et ici), Mediapart écrit ce mardi que lors d’une course organisée en 2019 par des étudiants de l’EM des étudiants se sont peint le corps et le visage en noir. Des blackface qui avaient gêné certains étudiants eux-mêmes au moment des faits. L'un des participants à cette activité extérieure organisée par le BDE pour que les étudiants apprennent à se connaître s'est même “mis à imiter un singe, à se gratter les aisselles comme un chimpanzé, ça a duré seulement quelques minutes, mais c’était gênant”, a confié un témoin à nos confrères.

La direction de l'EM Lyon a expliqué à Mediapart qu'elle découvrait cette affaire et qu'elle avait lancé une “enquête interne pour établir et, le cas échéant, comprendre le déroulement des faits”. Elle a par ailleurs précisé que “cette activité, extérieure à l’école, a été organisée par les étudiants eux-mêmes. Aucun membre de la direction de l’école ou de sa faculté n’est jamais présent ou impliqué dans l’organisation, l’animation ou encore le financement de ce type d’événements”.

Comme nous l'écrivions en début d'année, après l'affaire du fichage des étudiantes de l’EM, une enquête avait aussi été menée, mais seules quelques sanctions internes avaient été prises, l'établissement “n'ayant pu déterminer précisément les personnes à l'origine du fichage”. “On a géré ça avec les étudiants et pas contre eux”, ajoutait une source au sein de l’école.