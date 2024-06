Une cérémonie militaire en l'honneur de l'auteur du Petit Prince

A l'occasion des 80 ans de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, deux journées commémoratives sont organisées à Lyon.

Pionnier de l’aviation civile et grand auteur lyonnais, Antoine de Saint-Exupéry a disparu il y a 80 ans.

Le 31 juillet 1944, le père du Petit Prince prend les commandes de son P-38 Lightning, à l’aéroport de Poretta, près de Borgo, en Haute-Corse, pour effectuer une mission de reconnaissance photographique au-dessus du Dauphiné et de la Savoie. Fervemment engagé dans la Seconde Guerre mondiale auprès des forces alliées, il va par utiliser sa notoriété pour plaider la cause résistante auprès des États-Unis. Mais ce qui devait être un vol habituel va devenir un voyage qui luyi coûtera la vie. A quelques jours du débarquement le 15 août 1944, son avion sombrera dans la mer, au large de la Provence. Les causes de la mort ? Incertaines. Certains historiens parlent d’une attaque aérienne. Mais là encore, l’identité du responsable reste débattue.

La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, fondée en 2009 par la famille de l’auteur et ses admirateurs du monde aéronautique et littéraire, s’inscrivant dans l’héritage de l’aviateur lyonnais, mène différentes actions philanthropiques pour améliorer le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux aborder son futur en intervenant auprès d’associations nationales et internationales.

Roses et cérémonie militaire

La Fondation propose à cette occasion deux journées de commémorations à Lyon.

Le 28 juin, dès 13h, une cérémonie sera organisée avec 350 enfants au pied de la statue d’Antoine de Saint-Exupéry, et pendant laquelle le petit-neveu de l’auteur et président de la fondation, Olivier d’Agay, offrira une rose à chacun d’entre eux. Des classes défileront depuis la rue Victor Hugo. Pour terminer cette journée, auront lieu des lectures slamées du Petit Prince par Fafapunk.

Le 29 juin à 9h30 (date de naissance de l’auteur et journée internationale du Petit Prince), une cérémonie militaire officielle aura lieu avec des représentants de l’armée de l’air et d’anciens combattants. Olivier d’Agay sera présent, en compagnie du maire du 2e arrondissement Pierre Oliveret du maire de Lyon Grégory Doucet.

Pour plus d’informations sur les commémorations les 28 et 29 juin 2024 dans le 2e arrondissement de Lyon, cliquez ici.