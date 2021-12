Une boutique éphémère sur le thème de la saga Harry Potter arrive à Lyon samedi 11 et dimanche 12 décembre.

Le temps d'un week-end, la magie d'Harry Potter débarque à Lyon. L'influenceur et Youtubeur Ben Hpts, qui compte pas moins de 150 000 abonnés, lance une boutique éphémère consacrée au plus célèbre des sorciers. Située dans le 1er arrondissement de Lyon, la boutique est déjà connue sur internet sous le nom de Laboxsurdemande.com, qui propose une série de produits dérivés sur le thème d'Harry Potter.

Mais, pour la première fois, samedi 11 et dimanche 12 décembre, les fans lyonnais pourront venir découvrir le magasin physique dans le 1er arrondissement de Lyon. L'occasion de retrouver les fameuses boîtes mystères vendues en ligne, une nouvelle collection de vêtements, des produits unitaires et des idées de cadeaux de Noël autour de cette saga qui fête (déjà) ses 20 ans. De quoi trouver des idées de cadeaux originales et empreintes d'un peu de magie pour les fêtes de fin d'année.

Infos pratiques : la boutique sera ouverte du samedi 11 au dimanche 12 décembre, 11 rue Longue, dans le 1er arrondissement de Lyon.