Immobilier commercial  : Lyon explose les prix, les extérieurs en profitent

Un projet de magasin de prêt-à-porter ? Une idée de restaurant ? Une ébauche de boutique à concept ? Lyon Capitale fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans l’achat ou la location d’un local commercial au cœur de l’agglomération lyonnaise.

Un parcours du combattant. Voilà à quoi doivent s’attendre les indépendants souhaitant ouvrir leur commerce avec pignon sur rue dans le centre-ville de Lyon. L’immobilier commercial, késako ? “Ce sont tous les locaux au rez-de-chaussée pouvant recevoir du public : boutiques, grandes enseignes, agences, restaurants, mais aussi les zones commerciales en périphérie”, explique Rémy Ibanez de Brice Robert. Si la capitale des Gaules se distingue souvent pour la folle croissance des prix du marché du logement, l’immobilier commercial lyonnais – moins mis en avant – n’est pas en reste.

“Lyon détient des emplacements dans le top 5 des prix les plus chers en France”, analyse Gilles Pimort, P.-D.G. de l’agence Norman Taylor, spécialisée dans l’immobilier d’entreprise. L’expert poursuit : “C’est aussi la ville qui détient le plus de recherches de commerce en ce moment, avec notamment une croissance de 50 % des recherches au 2e semestre 2021.” Preuve que la Covid n’a pas entamé l’enthousiasme des entrepreneurs lyonnais. Bien que le montant des loyers commerciaux ne soit pas un indicateur suffisant pour comprendre l’attractivité d’un emplacement, il exprime néanmoins une tendance : sur les grandes artères de la Presqu’île, type rue de la République, il n’est pas rare de voir des loyers entre 1 000 et 2 000 euros par an le mètre carré. Selon plusieurs observateurs, le ticket d’entrée du centre-ville de Lyon se situerait entre 180 et 200 euros par an par mètre carré.

Le passage par l’agence quasi obligatoire