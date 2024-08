Une agression sous la menace d'un couteau au parc des Berges à Lyon

Un individu a été agressé sous la menace d'un couteau par deux personnes au parc des Berges dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dimanche 11 août vers 22 h dans le parc des Berges du 7e arrondissement de Lyon, des policiers ont été appelés par une personne victime selon ses déclarations d'une agression, indique Le Progrès.

L'individu aurait été agressé par des connaissances sous la menace d'un couteau et se serait fait voler sa sacoche et son téléphone. Un homme de 18 ans a été interpellé au niveau du tramway de la Halle Tony-Garnier le soir-même en possession de cannabis, d'un opinel et d'une carte de transports au nom de la victime.

Un autre individu, un SDF de 21 ans, a été arrêté le lendemain dans le parc des Berges, où il dort régulièrement. Les deux personnes ont partiellement reconnu les faits. Elles ont été présentées mardi au parquet de Lyon en vue d'un jugement en comparution à délai différé.