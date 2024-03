Un week-end difficile sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes selon Bison futé

La circulation s'annonce difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé prévoit des difficultés dans le sens des départs et des retours.

Le week-end s'annonce chargé sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que Bison futé a hissé le drapeau orange ce vendredi dans les sens des départs. La région est placée en rouge ce samedi dans le sens des départs et orange dans les sens des retours. Dimanche, aucune difficulté n'est à prévoir.

Auvergne-Rhône-Alpes en rouge ce samedi

Ce vendredi dans le sens des départs, veillez à éviter l'autoroute A43 entre Lyon et Modane jusqu'à 16 h. Samedi, toujours dans le sens des départs, Bison futé conseille d'éviter l'autoroute A6 entre Auxerre et Lyon de 8 h à 13 h ainsi que l'A43 entre Lyon et Modane de 9 h à 16 h.

Dans le sens des retours, Bison futé préconise d'éviter l'autoroute A40 entre Passy et Mâcon de 9 h à 17 h ainsi que l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 9 h à 18 h.