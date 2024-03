La Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale organisent le 14 mars une soirée de sensibilisation pour lutter contre le sans-abrisme.

Pour sensibiliser et lutter contre le sans-abrisme, la Ville de Lyon organise en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociales (CCAS) une "nuit de la solidarité" le 14 mars prochain dès 18 h 30. Dans un communiqué publié ce vendredi, la municipalité souhaite que cette soirée permette de "découvrir le tissu local de l’action sociale et de déconstruire préjugés et idées reçues."

Déconstruire les préjugés

Plusieurs actions seront donc organisées. Dès 18 h 30, une table ronde se tiendra à la mairie du 3e arrondissement de Lyon pour échanger avec des membres du CCAS et de plusieurs associations telles qu’Entourage, ou encore Alynéa. Cette table ronde sera suivie d’une déambulation dans le quartier afin de repérer les structures qui viennent en aide aux personnes sans abri.

Un atelier solidarité est également prévu avec les Médecins du Monde, la Croix-Rouge et d’autres associations de 18 h 30 à 21 h 30 sur la place Guichard (3e arr.).

Plus d’informations et inscription pour la table ronde sur le site de l'évènement.