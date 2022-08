Un week-end de natation à Lyon avec l'Open Swim Stars

Plusieurs centaines de nageurs ont rendez-vous ce week-end à Lyon pour l'Open Swim Stars. Plusieurs parcours sont au programme.

Ils sont plus de 400 nageurs à être inscrits pour participer à l'Open Swim Stars qui s'arrête à Lyon ce week-end. Le premier circuit de natation en eau libre de France sera dans la capitale des Gaules samedi et dimanche avec plusieurs parcours au programme : 1,1km (départ 11h45 dimanche), 3km (10h30 dimanche), 5km (9h30 dimanche) ou 7km (18h samedi). Pour trois courses du 28 août, le départ se fera quai Augagneur. Il aura lieu depuis la Cité Internationale pour le 7km. Les arrivées sont prévues au parc des Berges dans le 7e arrondissement.

Le but de cette Open Swim Stars est d’allier santé, sport et écoresponsabilité. Il est d’ailleurs associé à la course Run’In Lyon et à Clean in Lyon. La nage en eau libre permet de "sensibiliser la population et les pouvoirs publics aux enjeux liés à l’eau". Notamment la pollution, l’assainissement et le contrôle des rejets dans les mers, fleuves et rivières. A noter aussi que 50% des recettes issues des inscriptions au 1,1km seront reversées à l’association "Courir Pour Elles".

