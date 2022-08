Le 27 et 28 août prochain, la 10e étape de la 8e édition de l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle arrive à Lyon.

L’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle est le premier circuit de natation en eau libre de France. Pour la 10e étape, il s’arrête à Lyon avec quatre parcours différents : 1,1km, 3km, 5km ou 7km

Le but de cette Open Swim Stars Harmonie Mutuelle est d’allier santé, sport et écoresponsabilité. Il est d’ailleurs associé à la course Run’In Lyon et à Clean in Lyon.

Un événement solidaire

Ce sport en eau libre permet de "sensibiliser la population et les pouvoirs publics aux enjeux liés à l’eau". Notamment la pollution, l’assainissement et le contrôle des rejets dans les mers, fleuves et rivières.

L’an dernier, l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle a rassemblé 400 participants. Cet événement solidaire est accessible pour tous. 50% des recettes issues des inscriptions au 1,1km seront reversées à l’association "Courir Pour Elles".

Les tarifs

22€ pour le parcours de 1,1 km, 35€ pour celui de 3km, 40€ pour le 5km, 45€ pour le 7km et 80€ pour le Challenge en équipe. Les entreprises ou les groupes peuvent partager un moment sportif en participant au Challenge par équipe sur le parcours du 1,1km.

Pour vous inscrire, c'est ICI.