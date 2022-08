Lyon 4e : un forum des associations le samedi 3 septembre

Pour les habitants du quartier de la Croix-Rousse, un forum des associations aura lieu samedi 3 septembre de 9h30 à 17h30.

La rentrée se rapproche, et avec elle l'opportunité d'adhérer à plusieurs activités proposées près de chez vous. Pour les Croix-Roussiennes et les Croix-Roussiens, un forum des associations est organisé par le comité des fêtes de la Croix-Rousse le samedi 3 septembre. L'événement aura lieu de 9h30 à 17h30 à la salle de la Ficelle (boulevard des Canuts).

Six thématiques seront présentes sur cette journée : sport, bien-être, culture, solidarités, droit-citoyenneté et environnement. A noter que certains élus viendront sur place, dont le maire de Lyon, Grégory Doucet, et Julie Nublat, adjointe déléguée aux sport, jeunesse, vie associative et éducation populaire. Le maire du 4e arrondissement, Rémi Zinck interviendra également.

Au programme aussi des démonstrations de chorale, de qi gong ou encore de sabre coréen. Buvette et restauration seront également possibles sur place.