L'appel à projets lancé par Voies navigables de France (VNF) pour prendre la suite du bar à strip-tease du Bus Paradise sur les quais du Rhône a été remporté par le projet de vélo café porté par Nomad Kitchens et les Ateliers de l'Audace.

Il y aura donc des cyclistes en cuissard et en chaussures à cale à la place des strip-teaseuses au 18 quai Sarrail sur la rive gauche du Rhône dans le 6e arrondissement de Lyon. Mercredi 2 novembre, Voies navigables de France (VNF), la Ville de Lyon et la Métropole ont annoncé que l'ancien bar à strip-tease Bus Paradise (qui a déménagé sur le quai Charles de Gaulle) sera remplacé par un vélo café. C'est ce projet, porté par Nomad Kitchens et les Ateliers de l'Audace qui a remporté l'appel à projets pour remplacer le célèbre établissement pour adultes qui était fermé depuis plusieurs années.

C'est donc le vélo café de Nomad Kitchens et des Ateliers de l’Audace qui a remporté l'appel à projets pour remplacer le club de strip-tease. Le concept du vélo café est simple : les clients peuvent s'y restaurer, tout en faisant réparer leur machine ou participer à des événements. L'entreprise Nomad Kitchens, derrière ce projet, est déjà bien implantée à Lyon. Elle est connue pour organiser le Lyon Street Food Festival. Pour sa part, Les Ateliers de l'Audace est une association agréée Atelier chantier d'insertion qui a pour but de promouvoir l'insertion professionnelle par le vélo.

Une exploitation du site pour une durée de 12 ans

Valentin Lugenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des Mobilités, de la Logistique urbaine et des Espaces publics, a fait part de sa satisfaction devant l'issue de l'appel à projets. "Je suis très content que le projet "Vélo Café" ait été retenu ! Il permettra de valoriser ce patrimoine lyonnais exceptionnel avec une offre de restauration qualitative et un atelier de réparation vélo. Il contribuera à mailler le territoire de services à destination du vélo", a écrit l'élu sur son compte Twitter.

Je suis très content que le projet "Vélo Café" ait été retenu ! Il permettra de valoriser ce patrimoine lyonnais exceptionnel avec une offre de restauration qualitative et un atelier de réparation vélo.

Il contribuera à mailler le territoire de services à destination du vélo. pic.twitter.com/ltepTEj8Ql — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) November 2, 2022

Le vélo café devrait ouvrir à l’été 2023 après une réhabilitation de ce bâtiment de 160 m², qui est bordé par la piste cyclable qui longe la rive gauche du Rhône. VNF a attribué pour une durée de 12 ans l’occupation du site.