Karim Benzema va porter plainte contre Gérald Darmanin

Accusé par Gérald Darmanin d’être "en lien notoire" avec les Frères musulmans, l’ancien attaquant des Bleus et de l’OL va déposer plainte contre le ministre de l’Intérieur pour "fausse information".

Invité de RMC ce jeudi matin, l’avocat de Karim Benzema, Me Hugues Vigier, a annoncé que son client allait porter plainte pour "fausse information" et "peut-être pour injure publique" contre Gérald Darmanin. Des déclarations qui interviennent 24 heures après les déclarations du ministre de l’Intérieur qui accusait accusé Karim Benzema d'être "en lien notoire avec les Frères musulmans". Des propos prononcés en réaction au message de soutien adressé par Karim Benzema aux habitants de Gaza : "Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants", a-t-il écrit sur X.

"Voilà où nous en sommes aujourd’hui dans cette course à la surenchère vers l’extrême droite et Benzema est au milieu de ça instrumentalisé" Me Hugues Vigier, avocat de Benzema

"C’est absolument faux. Karim Benzema n’a aucun lien, ni de près ni de loin avec les Frères Musulmans", assure son conseil alors que l’organisation islamiste née en Egypte est classée comme terroriste par sept pays, l’Arabie Saoudite, la Russie, la Syrie, l'Egypte, le Bahrein, les Emirats arabes unis et l’Autriche.

"C’est du vent"

Selon plusieurs médias citant sont entourage, le ministre s'appuierait notamment sur le refus du joueur originaire de Bron de "chanter la Marseillaise" et son "prosélytisme sur les réseaux sociaux". Plus surprenant, pour justifier ses accusations, le ministre s'appuie sur les mêmes éléments soulevés par le militant du parti d'extrême droite d'Eric Zemmour, Damien Rieu, à savoir : un like apposé sur une publication publiée à la suite de publication de caricature de Mahomet dans la presse sur laquelle on pouvait lire : "Qu'Allah fasse descendre son châtiment sur celui qui empiète sur l'honneur du prophète." Mais aussi sur ses liens avec l'imam de Meaux, perquisitionné dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty.

"Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport", poursuivait-on dans l'entourage du ministre interrogé par l’AFP.

"C’est inimaginable ce qui a été tenu comme propos", déplore Me Hugues Vigier au micro d’Apolline Matin sur RMC. "On lui reproche d’être en lien avec les Frères musulmans. Ça s’étaye, ça se démontre. Dites-nous quand il a été en lien avec certains d’entre eux [des membres des Frères musulmans, NDLR]. C’est du vent", insiste l’avocat. Selon lui, "nous assistons une fois de plus à une instrumentalisation intolérable de Karim Benzema et de la « figure symbolique » qu'on se plaît à lui attribuer".