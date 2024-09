La Métropole de Lyon baisse le budget 2024 du musée des Confluences

La Métropole de Lyon va baisser le budget 2024 du musée des Confluences d'un million d'euros.

La Métropole de Lyon prévoit de baisser le budget de fonctionnement 2024 du musée des Confluences en raison de difficultés financières a appris Lyon Capitale dans une délibération qui sera proposée à l'approbation du conseil métropolitain lundi 30 septembre, relevée par nos confrères du Figaro Lyon.

Un million d'euros de fonctionnement transformé en investissement

La collectivité fait en effet face à une baisse importante des droits de mutation, de l'ordre de 21 %, et à l'inflation. Par ailleurs, "la situation financière du musée est particulièrement solide et témoigne d'une gestion efficiente des moyens budgétaires qui lui sont alloués", indique l'exécutif écologiste dans la délibération, justifiant ainsi une baisse d'un million d'euros du budget de fonctionnement alloué au musée.

Les recettes de billetteries sur le premier semestre 2024 auraient ainsi été supérieures aux prévisions de 450 000 €, et les charges d'exploitation minorées par la baisse des dépenses d'énergies de 207 000 €. La collectivité assure par ailleurs que la subvention attribuée "restera d'un montant global de 14,4 millions d'euros mais serait scindée entre une subvention de fonctionnement de 13,4 millions d'euros et une subvention d'investissement d'un million d'euros".

Le premier musée français hors Paris

À l'image de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a considérablement baissé ses subventions de fonctionnement au profit d'aides à l'investissement, la Métropole adopte cette stratégie notamment en raison de son incapacité légale à s'endetter pour son budget de fonctionnement, contrairement à l'investissement. Ce million d'euros sera néanmoins versé en deux fois, en 2025 puis en 2026.

Il doit permettre "de contribuer aux travaux que le musée doit poursuivre", indique la collectivité, notamment "en matière de performance énergétique" et pour une refonte "de la salle Société, au sein du parcours permanent du musée", des travaux dont le coût total est estimé à un peu moins de trois millions d'euros.

Pour rappel, géré directement par la Métropole de Lyon, le musée des Confluences est le 1er musée français hors Paris, ayant accueilli plus de six millions de visiteurs depuis son ouverture. Ses collections comptent plus de 3,5 millions d'objets. La Métropole quant à elle fait face à d'importantes difficultés dans l'élaboration de son prochain budget. L'ensemble des délégations ont ainsi été priées de réduire leurs dépenses de 10 à 15 %.