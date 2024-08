Sur X (anciennement Twitter), un père s’indigne d'une amende reçue par sa fille. Sans pièce d'identité valable, l'adolescente reçoit, lors d'un contrôle, une amende de 140 euros. La SNCF annonce finalement procéder à un "classement exceptionnel".

X (anciennement Twitter) deviendra t-il le nouveau service après-vente des clients de la société ferroviaire ? Un père de famille fustige la SNCF après une amende de 140 euros reçue par sa fille. L’ado de 17 ans, voyage le 9 août dernier à bord d'un TER ralliant Lyon Part-Dieu à Orange. Celle-ci détentrice du Pass Rail, présente une version numérique (scan) de sa carte d’identité lors d’un contrôle des billets. Mais ce format est jugé invalide par la SNCF. “Un PV à une ado de 17 ans avec un pass rail sous prétexte qu’elle n’a pas sa carte d’identité alors qu’elle a la version numérique ! Pas de pb au contrôle aller mais 140€ au retour ! Scandaleuse loi des contrôleurs!”, s’indigne alors Samuel.P. Le tweet a été vu plus de trois millions de fois, la machine s’emballe.

Amende finalement retirée

La SNCF rappelle en réponse à la publication du père de famille, qu’il est obligatoire de “présenter une pièce d’identité originale et en cours de validité avec photo (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou carte de séjour) ou le visuel de votre pièce d’identité via l'application France Identité”. Et d’ajouter “comme c’est précisé dans toutes nos conditions de vente, les copies (papier ou numérisées) ne sont pas acceptées car elles peuvent faire l’objet de nombreuses fraudes.”

L'amende de 140 euros a finalement été retirée. La société ferroviaire indique "avoir procédé au classement exceptionnel de cette amende", accordant la "bonne foie", même si la jeune fille ne "voyageait pas avec les pièces justificatives requises".

Le Pass Rail permet de voyager en illimité sur le réseau des trains du quotidien. Par crainte d'un engorgement des trains régionaux et d'une saturation du réseau, l'État a fixé des conditions. Seuls les moins de 27 ans peuvent bénéficier de ce billet. Le forfait coûte 49 euros et est valable durant la période estivale, entre juillet et août 2024. Au niveau national, seulement 100.000 billets ont été vendus, loin de l'objectif des 700.000 fixé par le gouvernement.

