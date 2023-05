Un tiers des vols annulés à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry ce lundi

L’aéroport Lyon-Saint-Exupéry a dû renoncer à environ 33% de ses vols programmés ce lundi 1er mai en raison d’un mouvement de grève national des contrôleurs aériens.

Alors que les syndicats appellent à une forte mobilisation ce lundi 1er-Mai pour protester contre la réforme des retraites, des perturbations sont à prévoir dans certains secteurs. À Lyon, comme de coutume pour la fête du travail, les TCL sont à l’arrêt toute la journée. À cela s’ajoutent des perturbations du côté de la SNCF et du secteur aérien.

À la demande de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) les plus grands aéroports français ont dû annuler ce lundi entre 25 et 33% des vols prévus pour composer avec le mouvement de grève des contrôleurs aériens. L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry n’y échappe pas et doit renoncer à un tiers de son programme de vols, à l’instar de Marseille ou Paris-Orly.

