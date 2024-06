Un temps lourd et nuageux ce vendredi à Lyon

Les nuages domineront le ciel lyonnais ce vendredi tandis que des orages pourraient éclater localement dans l'après-midi.

C'est une nouvelle journée orageuse qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais avant le weekend. Ce vendredi, les nuages prédomineront dans le ciel lyonnais toute la journée tandis que des averses et des orages ponctuels pourraient éclater entre cette après-midi et ce soir. Les orages pourraient localement être forts.

Météo France a d'ailleurs placé le département du Rhône ainsi que les départements limitrophes en vigilance jaune pour orages ce vendredi.

Côté température, le temps s'annonce lourd. Il fait 16 degrés ce matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 27 degrés au meilleur de la journée, soit 3 degrés de plus que les normales de saison. Un thermomètre qui ne devrait pas baisser avant dimanche.