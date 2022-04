Dans la métropole de Lyon, Tassin la Demi-Lune fait de l’intégration des séniors l'une de ses préoccupations majeures.

L'habitat partagé a le vent en poupe un peut partout en France depuis quelques années. Cette cohabitation un peu originale permet de réduire la solitude et de renforcer le lien entre les générations. La Ville de Tassin-la-Demi-Lune teste actuellement un nouveau dispositif de logements intergénérationnels, en ouvrant sa résidence municipale seniors "Beau séjour" à l’accueil d’étudiants.

Dès la rentrée prochaine, quatre logements seront réservés et proposés aux étudiants qui en feront la demande. Soit environ 4% du logement locatif. La Ville souhaite ainsi "faire de l’intégration des séniors dans le quotidien et de la préservation d’un lien social de qualité pour ses aînés, l’une de ses préoccupations majeures."

Loyer modéré vs rôle de référent

Concrètement, un logement par étage sera mis à la disposition des étudiants intéressés, avec l'objectif que chaque étudiant puisse être un "référent de proximité avec les aînés." En échange d'une réduction de 50% sur le loyer, le locataire s'engage à participer à la vie de la résidence et à effectuer un minimum d'astreinte chaque mois (nuits et week-end). Une convention d'hébergement fixera les droits et obligations des étudiants.