Le comédien Philippe Caubère, notamment connu pour son rôle dans le film La Gloire de mon père, ne se produira finalement pas sur scène à Charly, au sud de Lyon. Son spectacle Les Étoiles était programmé le 16 mars prochain, mais la mairie a préféré l’annuler après le dépôt d'une plainte pour "atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité" visant l’acteur.

La mairie se place "du côté des victimes"

La Ville de Charly a justifié sa décision en précisant avoir pris connaissance de la plainte et de l’enquête visant l’acteur il y a trois semaines et "avoir finalement pris la décision d’annuler ce spectacle." La mairie rajoute que "si nous entendons la présomption d’innocence, les éléments exposés au grand jour, dont le comédien a lui-même reconnu la véracité et émis des regrets par un communiqué à l’AFP, nous paraissent incompatibles avec sa venue"". Plus loin, la municipalité précise que "dans un passé récent, la ville de Charly a déjà fait le choix de se mettre du côté des victimes", ajoutant "le talent ne justifiera jamais l’injustifiable".

Pour mémoire, le comédien avait déjà fait l’objet d’une première plainte en 2018 pour viol de la part d’une comédienne. La plainte avait été placée sans suite, faute de preuves.