Un show de drag race à Lyon le 27 septembre

La tournée Drag Race France Live revient pour un nouveau spectacle événement avec Nicky Doll et les reines de la saison 3. Une représentation aura lieu à Lyon le 27 septembre prochain à la Cité Internationale.

L’iconique tournée Drag Race France Live revient pour un nouveau spectacle événement à Lyon avec Nicky Doll et les reines de la saison 3. La superstar du drag français Nicky Doll sera accompagnée de ses nouvelles reines Afrodite Amour, Edeha Noire, Le Filip, Leona Winter, Lula Strega, Magnetica, Misty Phoenix, Norma Bell, Perseo et Ruby on the Nail.

Les tarifs des billets pour assister au spectacle Drag Race à Lyon démarrent à partir de 29 €. Différentes catégories de places peuvent être à la vente, selon le placement dans la salle. Les prix peuvent donc être différents d'une catégorie à l'autre.