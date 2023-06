La mairie du 9e arrondissement a annoncé son intention de maintenir la séance de lecture de contes pour enfants par des drag-queens organisé mercredi 28 juin pour le mois des Fiertés. Reconquête ! avait réclamé l’interdiction de l’événement.

Anne Braibant, maire du 9e arrondissement de Lyon, a annoncé dans les colonnes du Figaro que l’événement allait "bien sûr être maintenu". Cet événement en question, c’est une lecture faite par des personnes drags-queens de contes pour enfants, prévue ce mercredi 28 juin. Un événement pour lequel l’antenne du Rhône de Reconquête!, parti d’extrême-droite fondé par Éric Zemmour, avait demandé l’annulation. Un appel qui a mis l’élue en colère. "De quoi ils se mêlent ?" s’est-elle émue auprès de 20 Minutes. "C’est ce genre de réactions qui montre qu’il faut plus que jamais lutter contre les discriminations et combattre cette minorité xénophobe", poursuit-elle, déterminée.

"Je maintiens cette performance. C’est la programmation artistique de l’arrondissement, c’était une très bonne idée et c’est toujours le cas. Ce sont des contenus adaptés aux publics visés. Il n’y a rien de problématique." Anne Braibant, maire du 9e arrondissement de Lyon

Une hausse des actes anti-LGBTIQIA+

Cette "polémique" s’inscrit dans la continuité d’une hausse des actes anti-LGBTQIA+ (Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Trans*, Queer et Intersexe et Asexuel·le ou Aromantique). En effet, comme le rappelle 20 Minutes, l’exposition des histoires LGBT avait été dégradée dans le 5e arrondissement en mai dernier, et plus récemment, des drapeaux installés sur la mairie du 3e avaient été volés. Le ministère de l’Intérieur rapportait, en mai dernier, que les actes anti-LGBTQIA+ avaient augmenté de 3% en 2022 à l’échelle nationale.

Sur Twitter, le compte Commission LGBTQIA+ d’Europe-Écologie les Verts (EELV) s’est indigné des intimidations dont la mairie fait l’objet de la part du parti d’extrême-droite, qui s’est fendu d’un tweet dénonçant "une intrusion intolérable dans le monde des enfants (...) Plus rien n'arrête l'extrême gauche dans sa propagande. Mais lorsqu'il s'agit de nos enfants, cela est plus que jamais hors de question! Nous appelons la mairie à immédiatement stopper ses expériences dangereuses sous couvert de pseudo-bons sentiments et à annuler cet événement".

À Lyon, la mairie du 9ème reçoit en ce moment pleins de messages de menaces pour tenter de faire annuler cet événement à destination des enfants dans le cadre du mois des fiertés.



Si vous êtes à Lyon mercredi, inscrivez-vous pour les soutenir ! https://t.co/7uF5NAYG7y — Commission LGBTQIA+ d’EELV (@LGBT_EELV) June 24, 2023

"Une prestation artistique"

"C'est une prestation artistique, réalisée par des artistes queers, qui prônent la bienveillance, l'acceptation de soi et des autres via des contes adaptés aux enfants. Les messages délivrés seront positifs et ne traitent pas forcément de la question de genre d'ailleurs", rappelle la mairie du 9e.

"Vient qui veut. C'est un événement organisé un mercredi après-midi, sur un temps hors scolaire et sur inscription. Je ne sais pas de quoi ils se mêlent ? Hier, c'était la Fête de la musique, se sont-ils offusqués d'entendre du Freddie Mercury dans les rues?", poursuit-elle.

Sur Twitter, la Commission LGBTQIA+ d’EELV appelle à s’inscrire massivement pour soutenir l’événement.