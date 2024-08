Rhône : deux jours dans un parc d'attraction pour les "oubliés des vacances" 

Grâce à la Fédération du Rhône du Secours populaire, 1 100 personnes vont se rendre au PAL, un parc d’attraction dans l’Allier, les 21 et 22 août prochains.

Alors que chaque année en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances, le Secours populaire et sa Fédération du Rhône se mobilisent pour offrir aux "oubliés des vacances" une journée de détente. Le mercredi 21 et jeudi 22 août, près de 1 100 personnes, enfants, familles et personnes isolées pourront passer une journée au PAL, un parc d’attraction et animalier dans l’Allier.

18 cars quitteront le département pour se rendre au parc afin de profiter de différentes activités comme la découverte des animaux ou encore de représentation animalière. Lancées en 1979, ces "journées des oubliés des vacances" ont réuni plus de 900 personnes l’année dernière dans le Rhône.

