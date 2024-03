Un restaurant japonais high tech va ouvrir à la Part-Dieu

L'enseigne de restaurants japonais Sushi Way ouvrira ses portes en septembre 2024 à La Part-Dieu, en juin 2024.

Encore très peu implantée en France avec seulement quatre restaurants dans l'hexagone (Grenoble et Paris), Sushi Way fait partie des sept nouvelles enseignes de magasins et restaurants à s'établir au Westfield Part-Dieu prochainement.

Le nouveau restaurant va faire son entrée aux Tables, au dernier étage du centre commercial, avec 166 m² et 47 m² de terrasse.

Un service à table par de petits trains motorisés

Les plats proposés sont relativement classiques : sushis, maki, California, rolls, nouilles ou encore Sashimi. C'est au niveau du service que le concept devient intéressant. Munis d'une tablette tactile, les clients auront la possibilité de passer leur commande, avec un maximum de quatre plats.

Ensuite c'est au tour d'un shinkansen, petit train monté sur rail inspiré du célèbre train ultra-rapide japonais, qui apporte les assiettes remplies directement à table.

L'ouverture du Sushi Way de la Part-Dieu est prévue en juin prochain.