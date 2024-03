Prémices.coop, un appel à projet au soutien d'une économie résiliente sur le territoire

L'Union régionale des Scop et Scic d'Auvergne-Rhône-Alpes lance la 4e édition de Prémices.coop, un appel à projet pour soutenir une économie résiliente sur le territoire. Les entrepreneurs ont jusqu'au 14 avril pour soumettre leur candidature.

Tout est parti d'un constat : depuis quelques années, il existe un afflux du nombre de projets dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture à la recherche d'un soutien et de moyens pour lancer leur entreprise. "Si on comptait 56 projets issus de cette filière entre 1969 et 2017, on passe à 58 sur la période 2018-2023 !", affirme dans un communiqué l’Union régionale des Scop et Scic Auvergne-Rhône-Alpes qui a crée Prémices.coop, un appel à projet dédié, en 2019.

Après trois éditions, un jury a sélectionné 45 candidatures parmi les 243 réceptionnées. Celles-ci ont bénéficié durant six mois d'un accompagnement comprenant : rendez-vous individuels, journées de formation collectives, intervention des partenaires techniques et institutionnels et soutien d’un parrain ou d’une marraine professionnel du secteur.

Pour un bâti durable et désirable

Par ce biais, l’Union régionale des Scop et Scic Auvergne-Rhône-Alpes souhaite contribuer à la transition écologique via le prisme de la résilience alimentaire. Elle s'engage ainsi au près d'entrepreneurs dont les projets impliquent des valeurs tels que la "coopération, l’ancrage local, la diversité et cyclicité des cultures, et le maintien de savoir-faire". Pour cette nouvelle édition, une nouvelle thématique est ajoutée : un bâti durable et désirable.

"C’est pourquoi Prémices.coop souhaite activer 3 leviers qui permettront d'agir sur l'impact du bâti en France, et pour lesquels la coopération est essentielle : rendre le bâti plus durable techniquement, rendre son usage plus désirable, et repenser l'acte de bâtir autour d'une vision systémique".

Informations pratiques : Appel à projets ouvert du 1er mars au 14 avril 2024 minuit - Événement de clôture de l’édition 2023 et remise des Trophées aux lauréats à la Cité internationale de la gastronomie à Lyon le 20 mars 2024 à 18h - Événement de lancement de la 3e promotion Prémices.coop le 14 mai - Accompagnement des projets sélectionnés de mi-mai à mi-novembre - Critères d’éligibilité : projets collectifs, pour toute structure de l’ESS (associations, coopératives, entreprises à agrément ESUS) implantée dans l’un des 12 départements de la région en phase de lancement, de consolidation ou de développement, avec création ou maintien d’emplois dans les 12 à 18 mois.