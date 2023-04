Un référendum d'initiative citoyenne version électrique

Un appel a été lancé à tous les Français de couper son compteur électrique entre 20h et 20h30 pour protester contre la réforme des retraites.

Les "disjonctés", voilà comment s'autoproclament ce nouveau groupe, cette nouvelle mouvance née ce lundi 17 avril. Sur certains réseaux alternatifs, un appel a été lancé, à l'occasion de l'allocution du président de la République ce soir à 20h.

Ce groupe militant demande à tous les Français de couper son compteur électrique entre 20h et 20h30 pour protester contre l'adoption de la réforme des retraites et la gouvernance de l'exécutif.

Le référendum d'initiative citoyenne (RIC) électrique

Durant la période des "Gilets Jaunes", le RIC était au centre des débats. Ce référendum d'initiative populaire était demandé tous les samedis sur les ronds-points. Cette fois, c'est une version électrique qui est tentée. Dans un post qui tourne sur les réseaux militants, on explique que les manifestations sauvages et déclarées coûtent chère et deviennent plus dangereuses. "Il est donc temps de passer à un mode d'expression démocratique et non-violent", explique-t-on.

Si le mouvement est suivi, cela pourrait créer une surtension électrique, laquelle pourrait impacter la France, mais aussi nos voisins européens.