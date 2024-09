Le 27, 28 et 29 septembre prochain aura lieu la première édition des "vendanges du Grand Hôtel-Dieu", au pied du grand dôme dans la cour Saint Henri.

Le 27, 28 et 29 septembre 2024, le Grand Hôtel-Dieu propose sa première édition des vendanges, avec la présence de vignerons le vendredi et samedi, suivi d'un grand mâchon traditionnel au Grand Réfectoire le dimanche.

Dégustations, concert et grand mâchon

Au programme, dégustations de cuvées par une dizaine de vignerons principalement venus de la région. Le tout dans un cadre magnifique, au pied du grand dôme de l'Hôtel-Dieu, dans la cour Saint-Henri et en musique, puisqu'un DJ et un chanteur animeront l'évènement, de 18h à minuit samedi et dimanche. L'entrée est gratuite.

Dimanche 29 septembre, les amateurs de saveurs traditionnelles lyonnaises se retrouvent pour un grand mâchon. Ils sont attendus de 9h à 12h30 au sein du Grand réfectoire. Prix d'entrée : 39 euros par personne. Attention, la réservation est obligatoire. Pour vous inscrire, cliquez ici.

A lire aussi : Week-end du mâchon à Lyon, mais c'est quoi un "mâchon" ?