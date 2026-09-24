Ski : un Pass Scolaire Loisirs unique pour les jeunes du Pays du Mont-Blanc et de la vallée de Chamonix

Les 14 communes du Pays du Mont-Blanc et de la Vallée de Chamonix proposent un Pass Scolaire Loisirs commun à 108 euros pour leurs stations de ski.

Les 14 communes des intercommunalités Pays du Mont-Blanc et de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc opèrent un rapprochement sur les forfaits pour les jeunes de moins de 25 ans du territoire. À partir du 24 septembre 2026, les jeunes des bassins de Combloux à Vallorcine en passant par Megève, Saint-Gervais, Passy ou Chamonix, pourront bénéficier d'un Pass Scolaire Loisirs commun, au même tarif et avec les mêmes accès, annoncent dans un communiqué commun les deux communautés de communes.

Jusqu'ici, chaque secteur disposait de son propre dispositif, avec des tarifs proches mais non harmonisés. Le Pass scolaire du Pays du Mont-Blanc avait par exemple atteint 212 euros en 2024. Cette fois, les présidents des deux intercommunalités, Jean-Marc Peillex (CCPMB) et François-Xavier Laffin (CCVCMB), ont choisi d'unifier totalement l'offre. Le Pass coûtera désormais 108 euros et sera valable sur l'ensemble des domaines skiables partenaires ainsi que sur le réseau de transport public Le Valléen. L’an dernier, 6000 Pass avaient été vendus.

Le prix réel du Pass est de 216 euros. Les deux communautés de communes en financent un quart tout comme les exploitants de remontées mécaniques ce qui permet de faire baisser le prix à 108 euros. Au total, l'engagement financier conjoint des deux territoires avoisine 350 000 euros.

Seul changement notable pour cette édition 2026-2027, le tramway du Mont-Blanc et le Montenvers sortent du périmètre du Pass. Le Département de la Haute-Savoie, désormais gestionnaire de ces deux sites emblématiques après la fin de la délégation à la Compagnie du Mont-Blanc, n'a pas reconduit sa participation au dispositif.

Le Pass s'adresse aux jeunes nés entre le 2 décembre 2001 et le 30 novembre 2020, scolarisés dans l'une des 14 communes concernées, ou y résidant tout en étudiant à l'extérieur. Les réservations, exclusivement en ligne sur ccpmb.fr ou viacham.com, sont ouvertes jusqu'au 30 novembre pour la CCPMB et jusqu'au 31 décembre pour la CCVCMB, avant validation et paiement des 108 € aux caisses des remontées mécaniques.