La Ville de Lyon parraine deux civils ukrainiens détenus par la Russie

La Ville de Lyon rejoint la campagne "Ensemble, sauvons les otages ukrainiens" et parraine officiellement Yana Souvorova et Oleksandre Zaporojets, deux civils ukrainiens détenus par la Russie.

La Ville de Lyon s’engage en faveur de la libération de civils ukrainiens détenus par la Russie. La collectivité a annoncé ce jeudi 24 septembre au cours du conseil municipal qu'elle rejoingnait la campagne "Ensemble, sauvons les otages ukrainiens", lancée au printemps 2026 par plusieurs organisations françaises et ukrainiennes. Lyon devient ainsi la première grande ville française à y participer, selon la municipalité.

Lyon parraine deux personnes : Yana Souvorova et Oleksandre Zaporojets. Cette campagne vise notamment à donner un visage aux civils détenus et à maintenir la mobilisation en faveur de leur libération. Selon les estimations du Centre pour les Libertés civiles, plus de 16 000 civils ukrainiens seraient actuellement détenus arbitrairement par la Russie.

Originaire de Melitopol, Yana Souvorova, professionnelle des médias, a été arrêtée à son domicile en août 2023. Elle a été condamnée en octobre 2025 à 14 ans de colonie pénitentiaire pour "terrorisme, espionnage et participation à une organisation terroriste". Elle a fait appel de cette décision. Oleksandre Zaporojets, ingénieur radio-télévision originaire de la région de Kharkiv, a été enlevé en mars 2022. Détenu au secret depuis, son lieu de détention et son état de santé restent inconnus.