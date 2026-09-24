Des engins de chantier incendiés près de Lyon pour un préjudice proche du million d’euros

Deux engins de chantier ont été incendiés dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 septembre, dans le quartier de la Velette à Rillieux-la-Pape, pour un préjudice approchant le million d’euros.

Les faits se sont produits dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 septembre, vers 2 heures du matin, dans la commune de Rillieux-la-Pape, au nord de Lyon. Plusieurs individus ont mis le feu à deux engins de chantier situés le long du boulevard de Lattre de Tassigny, dans le quartier de la Velette.

Les deux véhicules étaient utilisés dans le cadre d’un chantier de démolition intégré au projet de renouvellement urbain de la Velette. L’un était équipé d’une pince hydraulique destinée à la démolition du béton, tandis que le second était un chariot élévateur télescopique. Selon les informations de nos confrères du Progrès, plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. De plus, le préjudice serait estimé à près d’un million d’euros. Une somme colossale.

Rappelons qu’en novembre 2025, une nacelle et des bungalows avaient été également incendiés sur un chantier de démolition à Rillieux-la-Pape. Quelques mois plus tard, le 25 mars, plusieurs tractopelles avaient été détruits sur un chantier d’assainissement des eaux usées dans le secteur des Alagniers sud, alors que des émeutes urbaines avaient éclaté dans le quartier.

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