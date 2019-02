Un nouveau concert néonazi dans la métropole de Lyon

Ce n'est pas la première fois qu'un rassemblement de National Socialist Black Metal est organisé dans la métropole de Lyon. Ce samedi un concert est prévu dans un lieu encore tenu secret.

Ce samedi 9 février, un nouveau rassemblement néonazi (National Socialist Black Metal) va être organisé dans la métropole de Lyon. Appelé le “Call of terror fest III”, son lieu est encore tenu secret. Un événement qui inquiète les associations. “Sous couvert de concert, les militants d'extrême droite peuvent aujourd'hui se réunir en toute liberté et donner libre cours aux discours et aux réunions racistes et antisémites”, déplore Olivier Borel de Agir pour l'égalité.

L'association appelle “les maires des communes de la Métropole lyonnaise et du Nouveau Rhône à la plus grande vigilance face à la possibilité d'un rassemblement politique néonazi sur leur commune. Nous les invitons à vérifier l'authenticité des réservations faites dans les salles communales et à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs administrés de potentielles dégradations, insultes et actes de violence physique. Par le passé plusieurs communes ont été "piégées" par les organisateurs de ce festival qui réservent des salles municipales sous de faux prétextes, comme, par exemple, un rassemblement de motards”. Selon Rue89 Lyon, plus de 400 personnes sont attendues.

L'un des groupes présents, "Baise Ma Hache”, avait été accueilli en janvier 2016 par le Bastion social. Ce groupe qui reprend notamment dans ses chansons un poème de l'écrivain collaborationniste Robert Brasillach.