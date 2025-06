Lyon : le corps d'un homme repêché dans la Saône

Les pompiers sont intervenus ce jeudi après-midi au niveau du pont Kitchener-Marchand (Perrache) pour repêcher le corps d'un homme.

Une bien macabre découverte. Selon les informations de nos confrères d'Actu Lyon, un corps sans vie aurait été repêché dans la Saône ce jeudi 12 juin, aux alentours de 14 heures. Il aurait été repéré un peu plus tôt en aval du pont Kitchener, au niveau du quai Jean-Jacques Rousseau dans le 5e arrondissement.

D'après les premières informations, il s'agirait du corps d'un homme : une enquête a été ouverte et est en cours pour éclaircir les circonstances et les causes du décès, ainsi que l'identité de la victime.

Il y a un peu plus d'un mois déjà, le corps d'une septuagénaire avait été retrouvé dans la Saône, au niveau du pont Robert-Schumann à Vaise (9e arrondissement).

