Un lundi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus

C'est une très belle journée qui attend l'agglomération lyonnaise pour débuter cette semaine.

Ce lundi 31 mars 2025 s'annonce très agréable à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Le soleil sera présent du matin au soir malgré quelques petits nuages matinaux dans la matinée. Une journée ensoleillée qui annonce une semaine estivale à Lyon.

Côté températures, et malgré un vent de nord sensible, il fait déjà 8 degrés ce lundi matin et le mercure affichera 15 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.