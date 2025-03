Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce lundi

La qualité de l'air sera bonne à moyenne ce lundi 31 mars 2015 à Lyon et dans la métropole de Lyon.

Le soleil est de retour et la qualité de l'air sera plutôt bonne ce lundi à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Avec un vent du nord qui devrait rester fort toute la journée et qui favorisera la dispersion des polluants, la région lyonnaise est en vert.

La concentration en particules fines, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre est bonne tandis que celle de l'ozone est moyenne. L'ensoleillement pourrait d'ailleurs favoriser la formation de l'ozone selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.