Un loup de nouveau observé en Saône-et-Loire, près du Creusot

Dans la nuit du 8 août, un agriculteur a capturé en vidéo le passage d’un loup sur la commune de Saint-Bérain-sur-Dheune, confirmant la présence d’un grand canidé dans le secteur.

Le loup est de retour en Saône-et-Loire et un prédateur semble avoir élu domicile entre Le Creusot et Chalon-sur-Saône. Après une première photo d’un grand canidé prise le 2 juin sur la commune de Marcilly-les-Buxy, c’est une vidéo qui a été prise une dizaine de kilomètres plus loin, dans la nuit du 8 août, par un agriculteur sur la commune de Saint-Bérain-sur-Dheune. Des images expertisées par un référent du réseau loup-lynx de l’office français de la biodiversité (OFB).

Le loup observé en vidéo par un agriculteur. (Photo Dr)

158 victimes en Saône-et-Loire en 2022

Du côté de la préfecture de Saône-et-Loire, on précise que depuis le mois de mai "une quinzaine d’attaques sur les troupeaux domestiques pour lesquelles la responsabilité du loup n’a pas été écartée a été constatée" dans le secteur. Le préfet invite donc les éleveurs à renforcer la surveillance de leurs troupeaux et à signaler d’éventuelles nouvelles attaques à l’OFB en contactant le 06 20 78 94 77.

En 2022, 158 victimes (comprend les animaux tués et blessés) ont été enregistrées sur le département selon les calculs du gouvernement. Un chiffre en "forte baisse" par rapport à l’année précédente où 459 victimes avaient été recensées au niveau local. Les services de la préfecture rappellent que les agriculteurs concernés reçoivent une "indemnisation dans le cadre du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage". En 2022, plus de 4 millions d’euros ont ainsi été débloqués pour compenser les dommages imputés au loup au niveau national.

