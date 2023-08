Un début de week-end chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Bison futé voit orange et rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes pour ce début de week-end de l'Assomption, le 2e du mois d'août.

Les vacanciers du mois d'août devront se munir de patience dès vendredi sur la route, puisque pour le début de ce long week-end de l'Assomption, Bison futé annonce une circulation compliquée sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 11 août, Bison futé hisse le drapeau orange sur toutes les routes de l'Hexagone. Dans le sens des départs comme des retours, il est recommandé d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre midi et 23 heures, et entre 13 heures et minuit dans le sens Marseille-Lyon. Le trafic devrait également être dense du côté du tunnel du Mont-Blanc, entre midi et 15 heures, pour rejoindre l'Italie et de 11 heures à minuit pour en revenir.

Samedi rouge sur les routes

Samedi, la circulation sera encore un peu plus compliquée dans le sens des départs dans la région, mais également dans le reste de la France. Bison futé, qui a placé la France en rouge, déconseille une nouvelle fois d'emprunter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, cette fois de 5 heures à 18 heures. Dans l'autre sens de la route, du côté des retours, le centre national d'information routière recommande d'éviter l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon de 13 heures à minuit.

Il faudra également faire preuve de patience au niveau du tunnel du Mont-Blanc dans la région. Le trafic sera dense de 11 heures à 16 heures pour rejoindre l'Italie et de 9 heures à minuit pour les automobilistes qui souhaitent revenir en France.