Un incendie à l’origine de la panne monstre sur le métro lyonnais mercredi 

Mercredi matin, les lignes A, B, D et C du métro lyonnais sont tombées en rade à quelques minutes d’intervalle. Un incendie est à l’origine de cette panne majeure.

C’est peu dire que Keolis, l’exploitant du réseau de Transports en commun lyonnais (TCL) a connu un mercredi noir le 20 décembre. Sur les coups de 8h20, les quatre lignes de métro du réseau, A, B, D et C sont successivement tombées en rade, créant un gros trou dans la raquette du réseau de transports en commun de l’agglomération.

⚠️

Les lignes A, B et D ne circulent plus suite à un problème sur les installations techniques. — TCL (@TCL_SYTRAL) December 20, 2023

Si l’exploitation de la ligne C a pu reprendre quelques minutes plus tard, vers 8h35, les usagers ont dû attendre plus de 45 minutes (9h15) pour remonter dans les rames de la ligne A. L’attente a été encore plus longue pour les usagers du métro B, dont l’exploitation n’a repris qu’à partir de 10h30. Sans parler de la reprise du trafic sur la ligne D. Une exploitation partielle de la ligne entre Gare de Vénissieux et Saxe Gambetta a d’abord été mise en place vers 9h35, mais les Grands lyonnais ont dû attendre 11h45 pour voir le métro D circuler de nouveau normalement.

Un incendie d'origine inconnue sur un onduleur

Mercredi matin, peu après le début de cette interruption majeure, les services de Keolis laissaient entendre qu’un départ de feu sur un onduleur en soit à l’origine. L’onduleur permettant "d’alimenter les systèmes d’énergies", précise Kéolis, "cet incident [survenu à 7h20, NDLR] a donc engendré la rupture d’alimentation de l’ensemble des équipements électriques indispensables au fonctionnement du réseau métro (exploitation et information voyageur)".

ℹ️ Un départ de feu sur un onduleur s’est déclaré ce matin et a entraîné un arrêt des lignes de métro.

Les pompiers sont intervenus et ont maitrisé la situation.

▶️ Les lignes A et C circulent

▶️Les lignes B et D ne circulent pas — TCL (@TCL_SYTRAL) December 20, 2023

En fin de journée, la direction de l’entreprise a finalement précisé que ce départ de feu avait eu lieu au niveau du bâtiment des TCL situé boulevard Vivier Merle. Mercredi soir, l’origine du sinistre n’aurait pas encore été déterminée, mais toutes les pistes restaient ouvertes. "La police et les pompiers travaillent pour définir l’origine de l’incident", explique dans un communiqué Thomas Fontaine, le directeur général de Keolis.