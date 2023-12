Les tunnels de la Métropole de Lyon fermés la nuit dernière faute d’effectifs

Les six tunnels de la Métropole de Lyon, dont ceux de la Croix-Rousse et de Fourvière, ont dû fermer la nuit dernière faute d’effectifs.

Mercredi 20 décembre, la Métropole de Lyon a été contrainte de procéder de manière tardive à la fermeture de six tunnels de l’agglomération jusqu’à six heures ce matin. Annoncée à 20h53, pour une fermeture à 22 heures, cette fermeture des tunnels Brotteaux-Servient, Croix-Rousse, Fourvière, Tchécosvolaques, Rue Terme et Vivier-Merle résulte d'un manque de personnel.

Selon la collectivité, « une succession inopinée d’arrêts maladie dans l’équipe de nuit du PC Comet, dont la supervision est indispensable à la sécurité du trafic », l’aurait contraint à procéder à cette fermeture de dernière minute.