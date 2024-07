Un homme porté disparu à Genas depuis dimanche retrouvé sain et sauf

L'homme était recherché depuis dimanche dans la Métropole de Lyon par d'importants moyens.

Un homme de 38 ans, dont la disparition avait été signalée à Genas, dans l'est lyonnais, dimanche, a été retrouvé sain et sauf lundi soir à l'hôpital Edouard-Herriot, indique nos confrères du Progrès. Sa disparition avait été prise très au sérieux par les gendarmes et d'importants moyens de recherches avaient été mobilisés.

L'homme aux tendances suicidaires avait été vu pour la dernière fois dans une supérette de Genas dans la matinée du dimanche. Un hélicoptère et jusqu'à 15 gendarmes au sol, dont un maitre-chien, avaient été mobilisés pour retrouver sa trace.

Tous les faits divers à Lyon et dans le Rhône sur Lyon Capitale.