Le Grand Annecy lance Hopla, un projet pour limiter les emballages

L'agglomération du Grand Annecy a inauguré son nouveau projet, Hopla, qui vise à réduire les emballages liés à la vente à emporter.

Le 18 juillet 2025 marque le commencement du projet Hopla dans le Grand Annecy. Cette initiative permet aux restaurateurs engagés dans le projet de proposer des contenants réutilisables lors de leurs ventes à emporter. Ceux-ci sont ensuite récupérés puis réutilisés par les enseignes partenaires.

Comme l'explique l'agglomération, ce projet sert un double objectif, agir pour la transition écologique et sensibiliser les consommateurs à des pratiques respectueuses de l'environnement. Cette entreprise suit, et même prend de l'avance sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC). Cette loi permet par exemple aux consommateurs d'apporter leur propre récipient réutilisable, et interdit aux restaurateurs d'en refuser l'usage.

Selon Christian Rophille, vice-président Economie circulaire et valorisation des déchets du Grand Annecy, l'objectif de cette démarche est de "rendre le réemploi aussi simple et naturel que le jetable, tout en réduisant concrètement notre production de déchets."

Un système clé en main

Pour mettre en place cette initiative, l'agglomération a décidé de fournir aux commerçants une large gamme de contenants. Ceux-ci sont fabriqués par la marque française Gilac. Lorsque cela est possible, ils sont produits en France et avec du verre. Et comme il faut pouvoir récupérer ces récipients, ceux-ci sont tous munis d'un QR code que le consommateur doit scanner lorsqu'il l'emprunte.

Ensuite, pour le système de caution, l'agglomération s'est associée à Vytal, une start-up spécialisée dans les emballages réutilisables sans consigne. Après avoir emprunté le récipient, l'acheteur a quatorze jours pour le rendre dans l'une des boutiques partenaires. Cependant, si le contenant n'est pas rendu dans ce délai, le consommateur est obligé de payer une caution de 10 euros. Le système semble fonctionner, puisque Vytal déclare avoir un taux de retour supérieur à 99%. Enfin, l'entretien et le nettoyage de ces récipients sont assurés par l'agglomération.

Un projet qui s'implante dans le Grand Annecy et au-delà

Aujourd'hui, dans l'agglomération du Grand Annecy, cinq commerçants anneciens sont engagés dans la démarche. Parmi eux ont retrouve, Baïda mon amour, Entrecôte et ferme, Libert’Art, Pizzeria Pepone et Pizzeria Sapaudia Express. Et, d'ici l'automne prochain, dix nouveaux restaurateurs devraient se lancer à leur tour dans cet objectif.

Mais ce projet s'étant bien au delà d'Annecy. En effet, pour participer à ce projet, le Grand Annecy a répondu à un appel à manifestation d’intérêt lancé par Citeo, une entreprise privé à but non lucratif spécialisée dans le recyclage. Les agglomérations du Grand Chambéry et du Grand lac ont également répondu à cette offre. Ensemble, ces trois territoires, assistés par Citeo et le réseau SoluCir, une association qui accompagne les collectivités et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de l’économie circulaire sur le territoire, ont pu instaurer une réelle collaboration pour mener à bien ce projet. Ainsi, sept commerçants d'Aix-les-Bains et d'autres commerçants de Chambéry participent aussi à cette démarche. Et comme pour le Grand Annecy, d'autres devraient les rejoindre en septembre.