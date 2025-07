Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité hommes femmes.(Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Mercredi 23 et jeudi 24 juillet, la ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, sera en déplacement dans le Rhône.

Mercredi 23 juillet, la ministre se rendra à la journée de lancement des EuroGames, un événement sportif dédié à la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Lors de cette même journée, Aurore Bergé participera à une conférence de presse du réseau féminin "Les lyonnes", engagé pour faire progresser la place des femmes dans la société. Elle partira également à la rencontre des commerçants lyonnais, aux côtés du maire du second arrondissement Pierre Oliver (LR). La ministre terminera son mercredi par la visite de la société de sports de raquette Babolat à Corbas qui fête ses 150 ans cette année.

Jeudi 24 juillet, Aurore Bergé signera une convention visant à affirmer les valeurs de la République et à lutter contre les discriminations à l’échelle locale aux côtés d'Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape.

