Un grand rassemblement se déroule ce samedi à Lyon contre les violences faites aux femmes

Deux jours après la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une grande manifestation est organisée ce samedi 27 novembre à Lyon contre les violences sexistes et sexuelles.

En novembre 2019, plus de 5000 personnes avaient marché dans les rues de Lyon, selon la préfecture, pour protester contre les violences faites à l’égard des femmes. Ce samedi 27 novembre, une nouvelle vague violette, couleur emblématique du féminisme, pourrait déferler sur la place Bellecour, sur les coups de 14 heures, à l’appel du collectif droit des femmes 69.

Composée d'associations féministes, de défenses des droits, de syndicats et de partis politiques, le collectif veut protester contre toutes les violences sexistes et sexuelles, qui vont "du sexisme au quotidien aux violences conjugales, des violences psychologiques au harcèlement sexuel, du viol aux violences gynécologiques et obstétricales, des atteintes au droit à l'IVG aux stérilisations forcées", dans toutes les dimensions de la vie d'une femme : "la famille, dans le couple, au travail et dans l'espace public". Elles demandent plus de moyens pour la protection des victimes, pour la prévention de ces violences et la prise en charge des auteurs de violences sexistes et sexuelles.

Le maire de Lyon sur place

Le rassemblement auquel le maire de Lyon Gregory Doucet devrait participer, selon son agenda officiel, doit débuter à 14 heures par des prises de paroles place Bellecour et un happening des femmes en blanc de Filaction, association qui lutte contre les violences conjugales. Les manifestants commenceront leur marche à partir de 15 heures, en passant par le quai Romain Rolland, dans le 5e, le pont de la Feuillée pour revenir sur la Presqu’île, afin d’emprunter les quais de la Pêcherie, Saint-Antoine et la rue de Brest.

