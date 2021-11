L’Asie mise à l’honneur à Eurexpo, pour le retour à Lyon de la Japan Touch

Ce week-end les amoureux de l’Asie et du pays du Soleil levant vont s’en donner à coeur joie, alors que la Japan Touch fait son retour à Lyon en investissant pendant deux jours les salons d’Eurexpo. Au programme, du cosplay avec une ribambelle de visiteurs en costume, des spectacles, expositions et ateliers.

À partir de ce samedi 27 novembre, les halls de Eurexpo vont voir déferler une vague de visiteurs habillés de costumes tous plus variés les uns que les autres. Un seul mot d’ordre, l’Asie et plus particulièrement le Japon. Tout au long du week-end, les amoureux de la culture asiatique et de ses nombreux animés pourront assister à des spectacles, découvrir des expositions ou encore participer à des ateliers et des conférences à l'occasion de la Japan Touch et du Salon de l'Asie.

L’occasion également pour les plus férus de l’univers du manga et de l’animation de rencontrer des comédiens, dont Stéphane Excoffier, qui prête notamment sa voix depuis 2008, au héros Monkey D. Luffy de la série animée One Piece. Des artistes et Youtubeurs seront également présents au festival, jusqu’à dimanche.

S'essayer au sabre coréen

Si vous avez plutôt l’âme guerrière, les organisateurs ont également pensé à vous. Il sera ainsi possible de s'essayer au sabre coréen ou d’admirer des démonstrations de guerriers. Des projections de documentaires sont aussi prévues et un espace jeux vidéo sera installé afin de tester des nouvelles technologies, en compagnie notamment de l'association e-sportive Nec Deus Nec Dominus.

Accessible uniquement sur présententation d’un pass sanitaire valide, le prix d’entrée de l’événement varie entre 11 (pour le dimanche) et 18 euros (pour les deux jours). L'entrée uniquement le samedi coûte 14 euros. Le festival est gratuit pour les moins de 10 ans. Plus d'informations et billetterie sur le site de la Japan Touch.