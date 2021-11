Lyon : le chef pâtissier Nabil Barina, champion du monde de tiramisu, ouvre un bar éphémère

Fraîchement auréolé de son titre de champion du monde de tiramisu, le chef pâtissier lyonnais de la Maison, à Gerland, ouvre un bar éphémère ce samedi sur une péniche de Lyon.

Ce samedi 27 novembre, les Lyonnais auront une journée pour déguster les tiramisus du champion du monde de la spécialité italienne. Sacré le 24 octobre à Milan, Nabil Barina, le chef pâtissier du restaurant la Maison à Gerland a décidé de partager son talent aux habitants de la Capitale des Gaules, qui se targue aussi d’être la capitale de la gastronomie.

Trois recettes différentes

Depuis 10 heures et jusqu’à 18 heures, le chef lyonnais propose donc trois recettes de tiramisu dans un bar éphémère installé sur la péniche Modulo, dans le 6e arrondissement de Lyon. Vendus dans des bocaux, ces trois desserts s’appellent Le Côme (crème tiramisu vanille, biscuit café Arabica et caramel épicé), Le Verde (crème tiramisu végétale, composée de pommes cuites en deux façons, pétale de main de Bouudha, zeste de citron vers et café vert) et le Bolchoï (crème tiramisu noisette, crémeux yuzu du Japon et biscuit café Arabica).

Pour déguster les tiramisus du champion du monde, il faudra débourser 8 euros.

