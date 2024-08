Un faux postier condamné à Lyon pour avoir arnaqué des personnes âgées

Des faux agents de la Poste ont dépouillé 71 retraités à travers la Métropole de Lyon entre mars et juin 2023. L'un d'eux a été condamné ce lundi.

Plus de 70 personnes âgées ont été victimes de faux postiers dans l'agglomération lyonnaise en 2023. Arrêté en juillet, l'un des suspects a finalement été reconnu coupable ce lundi 26 août par la justice, d'après Le Progrès. Ses compères et lui ont sévi pendant quatre mois à Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Bron, Saint-Fons, Feyzin et Oullins Pierre-Bénite.

Un préjudice total de 37 000 euros

Les faux agents agissaient selon un même schéma. Ils se présentaient seuls, le visage dissimulé par un couvre-chef pour remettre un colis, un recommandé ou un chéquier. Réclamant au passage un petit complément d'affranchissement à payer en carte bancaire. Ils se débrouillaient alors pour la dérober et repartir avec. Peu de temps après le passage du faux postier, les victimes étaient ensuite débitées de quelques centaines d'euros. Certains plaignants se sont vu prélever jusqu'à 1 000 euros, pour un préjudice total de 37 000 euros.

Condamné par la justice ce lundi, Ilyes Ghedabna a nié les faits jusqu'au bout. L'homme de 26 ans a en effet assuré ne jamais avoir volé de personnes âgées et ne pas se reconnaitre sur les vidéos de surveillance. Sa ligne téléphonique a pourtant été localisée sur les lieux des vols et des retraits d'argent. Le juge l'a donc déclaré coupable d'une partie des faits. Il a écopé de deux ans de prison ferme et devra dédommager certaines victimes.

