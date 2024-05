Dimanche 26 mai, l'amphithéâtre des Trois Gaules accueillera la 14e édition des dimanches solidaires du collectif Soutiens migrants Croix-Rousse.

Le collectif de soutien au migrants de Croix-Rousse renouvelle ses dimanches solidaires pour aider les mineurs isolés. Les rues de Lyon en compteraient aujourd'hui près de 150, 120 autres seraient en squat. Cette 14e édition se tiendra donc dimanche 26 mai à l'amphithéâtre des Trois Gaules, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Des bénéfices destinés au quotidien des jeunes

Pour cette journée de soutien, le collectif propose des tournois de pétanque pour les adultes et de mölkky pour les plus jeunes. Les participants pourront également profiter d'un vide-dressing solidaire, d'une scène ouverte en fin de journée et d'un atelier de chant, le tout à des prix minimes. Et les DJ sets s'enchaineront tout au long de la journée. "L'ensemble des dons et recettes seront reversés au collectif et utilisés pour les dépenses quotidiennes des jeunes", précise l'organisation dans un communiqué.

"Ces journées de solidarité nous permettent de financer nos actions auprès des jeunes exilés arrivés sans famille à Lyon", ajoute le collectif. Il s'agit notamment de les accompagner devant la justice, en particulier dans les procédures pour prouver leur minorité. En effet, ce recours dure souvent plusieurs mois pendant lesquels les jeunes exilés se retrouvent en situation d'isolement. Le collectif accompagne aujourd'hui plus de 250 mineurs en recours à Lyon.

