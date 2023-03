Un éleveur de la Métropole de Lyon récompensé au Salon de l'agriculture

Le taureau et la famille Michalet lors de la remise du prix @département du Rhône

L'édition 2023 du salon de l'agriculture a récompensé le travail d'une famille d'éleveurs de Saint-Genis-les-Ollières. Leur taureau a reçu une médaille d'argent.

Clap de fin pour le Salon de l’agriculture 2023. Durant 9 jours de 9 à 19 heures, du 25 février au 5 mars, 1 000 exposants et 1 448 éleveurs se sont retrouvés au Paris Expo Porte de Versailles. Parmi eux, la famille Michallet, venue de Saint-Genis-les-Ollières, à côté de Lyon, avait fait le déplacement pour présenter l'un de ses taureaux, "Royaume".

Alors que pour certains éleveurs, le salon de l’agriculture est une habitude, pour la famille Michallet c'était une première. "Notre élevage est une histoire de famille, mes parents l’ont reprit à nos grands-parents et avec mon frère nous allons prendre la suite", souligne Marie-Laurence Michallet, la petite fille des créateurs de l'élevage.

Un sacre familial

Ces éleveurs de Blondes d’Aquitaine ont été sélectionnés durant le mois de janvier pour venir présenter leur jeune taureau de 30 mois. "La sélection est dure, chaque éleveur peut présenter sa bête pour aller au salon", explique la jeune agricultrice. Durant cette présélection, la morphologie et la beauté de la race sont autant d'éléments a avoir été pris en compte, ce qui a fait douter Marie-Laurence jusqu'au dernier moment, "on avait peur de ne pas être sélectionné, mais au final tout s’est très bien passé", confie-t-elle.

"Montrer la richesse agricole de notre pays" Marie-Laurence Michallet, éleveuse à Saint-Genis-les-Ollières

À Paris, dans les salles du Salon de l'agriculture, la famille Michallet a retrouvé de nombreux éleveurs venus de tout le pays pour présenter leurs bêtes. Au total, 40 taureaux étaient alignés devant les yeux du jury, dont six de la même race que "Royaume". En concurrence avec les congénères de sa "famille", "Royaume" a su se distinguer pour décrocher la deuxième, venant récompenser "un travail familial", souligne Marie-Laurence.

Le fils Guillaume avec le taureau

Des visiteurs venus en nombre

Avec 615 204 visiteurs, l’édition 2023 retrouve des couleurs et renoue avec les chiffres d’affluence d’avant Covid. Rien que sur la journée du samedi 4 mars, le salon a frôlé les 110 000 visiteurs et a été contraint de fermer l’entrée dès 16h 30 par mesure de sécurité. Une affluence qui n'a pas manqué d'impressionner la famille Michallet, "on y avait été en tant que visiteurs, mais en exposant c’est totalement différent".

Famille, couple, groupes d’amis tous sont venus pour découvrir la France agricole. "Les gens étaient très curieux, ils posaient beaucoup de questions", explique Marie-Laurence, qui a pu partager son métier avec les visiteurs, toujours "très respectueux des bêtes".

Nouvelle candidature pour 2024

Malgré un contexte économique et climatique difficile pour les éleveurs, la jeune agricultrice croit en l’avenir de son métier. "De toute façon, la population a besoin de manger donc on sera toujours là pour les nourrir", souffle Marie-Laurence. Après cette première expérience réussie, les éleveurs de Saint-Genis-les-Ollières espèrent pouvoir retourner dès l'année prochaine au Salon de l'agriculture, mais une place sur le podium de cette année ne garantit pas de sélection pour l'année prochaine. Ils devront de nouveau faire leurs preuves.