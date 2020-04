La ville de Paris a choisi de durcir le confinement, interdisant le "jogging" et autres "sorties sportives" de 10 heures à 19 heures. Dans la métropole de Lyon, la préfecture analyse actuellement la situation au cas par cas avec les maires.

En raison d'un certain relâchement dans le confinement et pour éviter que les personnes ne se croisent trop durant l'épidémie de coronavirus COVID-19, la ville de Paris et le préfet de police ont choisi d'interdire le jogging et autres sorties sportives de 10 heures à 19 heures dès le 8 avril.

A Lyon, aucune annonce dans ce sens n'a pour l'instant était faite. A plusieurs reprises, la ville a réagi dans un second temps, fermant les parcs 24 heures après Paris, ou étant parmi les dernières grandes agglomérations à rendre le stationnement gratuit. Pourtant, ce dernier week-end, le relâchement dans le confinement a été également constaté.

Contactée par Lyon Capitale, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes se dit attentive à la situation et "étudiera les situations au cas par cas avec les maires des communes". En effet, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a incité les préfets, en lien avec les maires, à durcir les règles de confinement et notamment limiter la pratique sportive individuelle si cela était nécessaire. La balle est désormais dans le camp de la ville de Lyon, mais aussi des Lyonnais dont le comportement de certains pourrait faire pencher la balance.